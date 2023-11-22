Колосков: «На месте РФС я бы продлил контракт с Карпиным»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной. Его работа видна, сборная играет в современный футбол. Карпин на своем месте, он тот тренер, который нужен сборной России. Сейчас официальных матчей нет, думаю, совмещение ему точно не мешает. Какое-то разнообразие даже», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

54-летний Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, потерпела 2 поражения и 7 матчей завершились вничью.

20 ноября национальная команда России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0.