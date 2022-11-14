Руслан Литвинов поделился мнением о предстоящем матче России с Узбекистаном

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов рассказал, что думает о предстоящих матчах национальной команды.

— Насколько интересные будут матчи? Изучили ли уже игроков?

— Да, изучил. В Узбекистане есть звезда — Шомуродов, который играет за границей. Мы играем за сборную, не важно, какой соперник. Мы должны выигрывать в любом случае.

— У нас нет футболиста, который выступает в «Роме». Может, нам вести себя чуть-чуть поскромнее в оценке Узбекистана?

— Я повторюсь, что не важно, какой соперник. Все умеют играть в футбол и доказывают это. Мы должны настраиваться только на победу и выходить готовыми не на 100%, а на 110%.

— Как думаешь, когда тренерский штаб определится, на какой позиции тебя видит. Твой универсализм в данном случае является плюсом?

— Мне без разницы, куда поставят, буду готов сыграть. Мы приехали в сборную, и выбирать себе позицию, говорить, что мне тут не нравится, некомфортно, это неправильно. Кем я себя вижу? Что-то среднее между опорником и центральным защитником. Где комфортнее? Я уже много раз говорил, что в опорной зоне: чаще с мячом, больше движения, но центрального защитника тоже нравится играть.