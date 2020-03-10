Польша пока не планирует отменять матч с Россией

Товарищеский матч между сборными Польши и России должен пройти так, как и планировалось изначально, сообщает ТАСС.

Ранее было объявлено, что сборная Польши проведет товарищеские игры 27 марта против финнов во Вроцлаве и 30 марта против украинцев в Хожуве без зрителей из-за угрозы коронавируса. С россиянами матч состоится в Варшаве 2 июня, а 9 июня сборная Польши перед чемпионатом Европы в Познани сыграет с исландцами.

В Польше на данный момент зафиксировано 18 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти страны ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.