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Польша пока не планирует отменять матч с Россией

20:47
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Товарищеский матч между сборными Польши и России должен пройти так, как и планировалось изначально, сообщает ТАСС.

Ранее было объявлено, что сборная Польши проведет товарищеские игры 27 марта против финнов во Вроцлаве и 30 марта против украинцев в Хожуве без зрителей из-за угрозы коронавируса. С россиянами матч состоится в Варшаве 2 июня, а 9 июня сборная Польши перед чемпионатом Европы в Познани сыграет с исландцами.

В Польше на данный момент зафиксировано 18 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти страны ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7941733

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