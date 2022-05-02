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Колосков о решении УЕФА: «Три дня назад Чеферин говорил, что футболисты в данной ситуации ни при чем»

Колосков отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды от международных турниров
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отстранить российскую сборную и команды от участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

«РФС уже определил пути развития по оптимальному сценарию и по негативному. Второй сценарий предусматривает концентрацию на развитии футбола в России: в школах, интернатах, академиях и институтах. Такая программа у РФС уже есть. Ничего неожиданного в данном решении для нас нет. Все программы у нас намечены. Осталось их реализовать. Никто не знает, как долго мы еще будем отстранены. Три дня назад Чеферин говорил, что футболисты в данной ситуации ни при чем. Говорили, что УЕФА рассмотрит вопрос о возможности участия нашей сборной и клубов. Но решение абсолютно противоположное. Нас дисквалифицировали. Этот год надо прожить в условиях санкций, а потом возвращаться к нормальной жизни в европейском футболе», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

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