Романцев жестко высказался о возможности для российских команд играть без флага и гимна

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», сказал «СЭ», как бы он отреагировал на то, если бы российским командам предложили играть в международных турнирах без флага и гимна.

— Если бы футбольные чиновники предложили российской сборной и клубам участвовать во всех турнирах при условии, что мы будем играть без своего гимна и флага, каким был бы ваш ответ?

— Я бы по-русски послал бы их куда подальше!