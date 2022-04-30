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Сегодня, 06:00

Романцев жестко высказался о возможности для российских команд играть без флага и гимна

Романцев критично высказался о возможности играть без флага и гимна России
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», сказал «СЭ», как бы он отреагировал на то, если бы российским командам предложили играть в международных турнирах без флага и гимна.

— Если бы футбольные чиновники предложили российской сборной и клубам участвовать во всех турнирах при условии, что мы будем играть без своего гимна и флага, каким был бы ваш ответ?

— Я бы по-русски послал бы их куда подальше!

Футболисты сборной России. Романцев — о проблемах «Спартака», «Локо» и наших командах в Европе: «Вернуться без флага и гимна? Послал бы их подальше!»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Олег Романцев
Сборная России по футболу
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