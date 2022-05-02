В РФС назвали беспределом санкции УЕФА к российскому футболу

Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отстранить российскую сборную и команды от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Это не санкции. Это самый настоящий беспредел. Нет ничего из области юриспруденции, сплошная неприкрытая политика. Считаю, что ситуация очень обидная, но жизнь продолжается. Хотя Чеферин заявлял, что российские футболисты не должны подвергаться санкциям, но, видимо, находится под сильным давлением. Действия РФС? Нужно принять решения, которые были бы оптимальны для нашего футбола, избегать действий на скорую руку, чтобы совсем не отрезать пути обратно. На конференции РФС будут активно обсуждать этот вопрос. Цель — продолжать активно развивать наш футбол», — сказал Гершкович «СЭ».

В официальном пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций говорится, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций нынешнего сезона с вылетом в третий дивизион. Женская футбольная сборная России не сыграет на Евро-2022, ее место займет Португалия. Также заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.