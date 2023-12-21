Пименов поделился ожиданиями от возможного матча Россия — Сербия

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Руслан Пименов считает, что товарищеский матч с Сербией станет настоящей проверкой для сборной России.

«Очень здорово, что сборная России может сыграть с Сербией. У сербов сильная команда, они как раз напрямую квалифицировались на предстоящий чемпионат Европы. Это уже говорит об их уровне. Наша сборная, в свою очередь, очень соскучилась по матчам с действительно сильными соперниками. Если всё состоится, это будет серьезная проверка для сборной России», — приводит слова Пименова Legalbet.

Товарищеский матч Россия — Сербия пройдет 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».