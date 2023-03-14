Жеребьевка чемпионата Центральной Азии по футболу должна состояться в мае

Пресс-атташе Ассоциации футбола Центральной Азии Полат Аллагулиев рассказал о сроках проведения жеребьевки первого чемпионата ЦАФА.

«Сроки и место проведения жеребьевки на стадии согласования. Предварительно она должна состояться в начале мая», — приводит ТАСС слова Аллагулиева.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центральной Азии. Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Планируется, что участие в турнире также примут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.