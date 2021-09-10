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Онопко устроил потасовку в матче Кубка Легенд

16:24
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Тренер сборной России Виктор Онопко в матче Кубка Легенд с командой Турции спровоцировал потасовку.

В первом тайме защитник грубо сыграл против Мехмета Аурелио, а затем толкнул его в рекламное ограждение. В ответ турецкий хавбек бразильского происхождения догнал Онопко и толкнул его в ответ.

Разнимать их кинулись другие футболисты. Потасовка длилась несколько десятков секунд, пока страсти улеглись.

Матч в итоге завершился победой сборной России со счетом 6:4. Ранее была обыграна команда Германии (10:4). Россия заняла первое место в группе и вышла в финал. Соперник в этой встрече определится позднее.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Роман Шишов все материалы автора

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vs
19
Офсайд


  • Мешков

    Смотрел почти всю игру. Эта стычка была повторной. Турки довольно жестко сыграли против Онопко в первый раз, особенно этот "турок" Аурелио. То есть Савельича вывели из себя)

    10.09.2021

  • zoolord

    Нигер прав, наш его здорово задел.

    10.09.2021

  • Кира Иванова

    Где же твои Свинству нет? и Вперед Зенит)) Какое же ты чмо))

    10.09.2021

  • shpura

    А за потасовки в игре теперь не удаляют с поля?

    10.09.2021

  • Кира Иванова

    Никак чмо не успокоишься?))

    10.09.2021

  • Кира Иванова

    рейтуззо заткнись) девочка опущенная))

    10.09.2021

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Зато тебя убогаго турки любят регулярно. И это прекрасно. :innocent::middle_finger:

    10.09.2021

  • Андрюфан

    да какой там боевой) потолкали Савельича)...это как в анекдоте (или в квн): "вы бы видели меня в драке! каааак меня пиз&яяяят...)))

    10.09.2021

  • region76

    Наши чокнутые ветераны видимо не наигрались в своё время. Несколько лет назад Юран в подобном турнире известного испанца за горло схватил. Достукаются, что никто больше не приедет. Это все-таки шоу, а не спорт.

    10.09.2021

  • Кабачок Зеленый

    Найс тренер сборной :thumbsup::rofl:

    10.09.2021

  • Кира Иванова

    Турок не люблю, но за такой наезд Онопко должен был получить по щам)) Это не хоккей))

    10.09.2021

  • Кира Иванова

    Лысое чмо оборзело)) Благо башку не отбили)) Витя, надо выйти))

    10.09.2021

  • Star_k

    На эмоциях.

    10.09.2021

  • vovanpiter

    Комментарий Матч-Тв отражает всю дыбильность этой шарашкиной конторки лизоблюдов и подлецов

    10.09.2021

  • dintos

    Вроде бы Витя всегда спокойный был. Под старость жизнь такая гадость...

    10.09.2021

  • зритель1

    Остановили Витю.

    10.09.2021