Онопко устроил потасовку в матче Кубка Легенд
Тренер сборной России Виктор Онопко в матче Кубка Легенд с командой Турции спровоцировал потасовку.
В первом тайме защитник грубо сыграл против Мехмета Аурелио, а затем толкнул его в рекламное ограждение. В ответ турецкий хавбек бразильского происхождения догнал Онопко и толкнул его в ответ.
Разнимать их кинулись другие футболисты. Потасовка длилась несколько десятков секунд, пока страсти улеглись.
Матч в итоге завершился победой сборной России со счетом 6:4. Ранее была обыграна команда Германии (10:4). Россия заняла первое место в группе и вышла в финал. Соперник в этой встрече определится позднее.
Ух! Ну и страсти на Кубке Легенд! ???— Матч ТВ (@MatchTV) September 10, 2021
Онопко сцепился с турками. Смотри, какой боевой Виктор Савельич ? pic.twitter.com/eRLoxDId9B
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Мешков
Смотрел почти всю игру. Эта стычка была повторной. Турки довольно жестко сыграли против Онопко в первый раз, особенно этот "турок" Аурелио. То есть Савельича вывели из себя)
10.09.2021
zoolord
Нигер прав, наш его здорово задел.
10.09.2021
Кира Иванова
Где же твои Свинству нет? и Вперед Зенит)) Какое же ты чмо))
10.09.2021
shpura
А за потасовки в игре теперь не удаляют с поля?
10.09.2021
Кира Иванова
Никак чмо не успокоишься?))
10.09.2021
Кира Иванова
рейтуззо заткнись) девочка опущенная))
10.09.2021
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато тебя убогаго турки любят регулярно. И это прекрасно. :innocent::middle_finger:
10.09.2021
Андрюфан
да какой там боевой) потолкали Савельича)...это как в анекдоте (или в квн): "вы бы видели меня в драке! каааак меня пиз&яяяят...)))
10.09.2021
region76
Наши чокнутые ветераны видимо не наигрались в своё время. Несколько лет назад Юран в подобном турнире известного испанца за горло схватил. Достукаются, что никто больше не приедет. Это все-таки шоу, а не спорт.
10.09.2021
Кабачок Зеленый
Найс тренер сборной :thumbsup::rofl:
10.09.2021
Кира Иванова
Турок не люблю, но за такой наезд Онопко должен был получить по щам)) Это не хоккей))
10.09.2021
Кира Иванова
Лысое чмо оборзело)) Благо башку не отбили)) Витя, надо выйти))
10.09.2021
Star_k
На эмоциях.
10.09.2021
vovanpiter
Комментарий Матч-Тв отражает всю дыбильность этой шарашкиной конторки лизоблюдов и подлецов
10.09.2021
dintos
Вроде бы Витя всегда спокойный был. Под старость жизнь такая гадость...
10.09.2021
зритель1
Остановили Витю.
10.09.2021