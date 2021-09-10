Онопко устроил потасовку в матче Кубка Легенд

Тренер сборной России Виктор Онопко в матче Кубка Легенд с командой Турции спровоцировал потасовку.

В первом тайме защитник грубо сыграл против Мехмета Аурелио, а затем толкнул его в рекламное ограждение. В ответ турецкий хавбек бразильского происхождения догнал Онопко и толкнул его в ответ.

Разнимать их кинулись другие футболисты. Потасовка длилась несколько десятков секунд, пока страсти улеглись.

Матч в итоге завершился победой сборной России со счетом 6:4. Ранее была обыграна команда Германии (10:4). Россия заняла первое место в группе и вышла в финал. Соперник в этой встрече определится позднее.