Губерниев считает, что Хиддинк стал легендарным тренером сборной России благодаря хорватам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение о завершении карьеры голландского специалиста Гуса Хиддинка.

«Хиддинк прекрасен. Он стал тренером-легендой для нашей сборной. Гус подарил стране настоящий праздник. Тот матч со сборной Нидерландов запомнится на всю жизнь. Правда, нам тогда повезло. Если бы хорваты не обыграли сборную Англии, то никакой сказки Хиддинка не случилось бы. Хиддинк стал легендарным тренером сборной России, благодаря хорватам. Нам нужно держать это в голове и благодарить Хорватию за тот подарок. В команде Гуса творились чудеса. Я преклоняюсь перед его мастерством. Денег он скопил немерено. Сейчас может спокойно пожить на пенсии», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Российская команда под его руководством взяла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Последним местом работы Хиддинка была сборная Кюрасао.

9 сентября 2021-го 74-летний Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.