Николай Комличенко стал кандидатом на включение в «Клуб 100»

В заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия (0:5) Николай Комличенко забил свой первый гол в составе национальной команды, отличившись на 78-й минуте встречи. Этот гол позволил форварду чешской «Млады Болеслав» с 53 голами стать кандидатом на вступление в «Клуб 100».

Членом «Клуба 100» становится российский футболист, забивший хотя бы один гол в чемпионате, или Кубке России, или в составе сборной России, или в составе российского клуба в еврокубках, а в сумме набравший 100 и более голов:

— в матчах чемпионата России высшей и премьер-лиги (ЧР);

— в матчах Кубка России начиная с 1/16 финала и с участием команд высшей и премьер-лиги, в матчах на Суперкубок России (КР);

— в матчах Лиги чемпионов, Кубка кубков, Кубка УЕФА, Кубка Интертото (ЕК);

— в матчах сборной России с национальными сборными других стран и в матчах олимпийской сборной России в финальных турнирах Олимпийских игр (СР);

— в матчах чемпионатов и розыгрышей Кубка 16 стран, чьи представители становились полуфиналистами Лиги чемпионов, финалистами Кубка УЕФА и Кубка кубков, в розыгрышах Кубка лиги Англии и Франции (их обладатели становятся участниками Кубка УЕФА) и в матчах европейских кубков (Англия, Испания, Италия, Франция, Германия, Голландия, Бельгия, Португалия, Шотландия, Турция, Греция, Австрия, Чехия, Югославия, Швеция и Украина) — (ЗЧ, ЗК);

— в матчах чемпионатов и розыгрышей Кубка СССР, еврокубков, в составе сборной СССР и олимпийской сборной СССР в финальных турнирах Олимпийских игр до 1992 года, кроме футболистов, на начало сезона 1992 года входивших в Клуб Григория Федотова (ЧС, КС).

Каждый член «Клуба 100» после выполнения норматива и вступления в клуб получает бонус — зачет всех своих голов, забитых на разных этапах (а не только с 1/16 финала) Кубка России или СССР, а также в клубах стран, не входящих в «список 16». (Денис Аль-Юсифи)