«Монако»: «Головин и Россия ну пути к Евро-2020»

«Монако» прокомментировал выход сборной России в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, отметив своего полузащитника Александра Головина.

— Головин и Россия на пути к Евро-2020, — отмечено на официальном сайте клуба. — Победив со счетом 5:0 на Кипре, сборная Россия оформила путевку на Евро. Александр Головин забил четвертый гол в матче. В четверг от также забивал в ворота сборной Шотландии. Благодаря очередному успеху россияне забронировали себе место в финальной стадии турнира.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира