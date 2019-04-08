Мирослав Ромащенко: "Зобнин вполне готов играть в европейском топ-клубе"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко выразил мнение, что полузащитник "Спартака" Роман Зобнин уже готов играть в европейском топ-клубе. По его словам, у игрока уже была возможность уехать после чемпионата мира.

– Одна из ключевых фигур нынешней сборной и "Спартака" – Роман Зобнин, которого вы назвали "системообразующим игроком". А кого из тех с кем вы играли в "Спартаке", он напоминает? Тихонов не подходит?

– Думаю, нет. Все-таки Рома игрок центральной оси, который умеет качественно обороняться, четко понимает все тактические нюансы.

– А на флангах его можно использовать?

– Периодически можно. Но это получится затыкание брешей. Если взять "Спартак", который был до меня, то по уму, интеллекту и управлению игрой, он похож больше всего на Андрея Пятницкого. Хотя тот в обороне был не так хорошо, как Зоба. Может, есть сходство с Витей Булатовым, который играл очень хладнокровно, спокойно. Хотя по мне Зобнин его даже превосходит.

– Он уже готов играть в европейском топ-клубе?

– Вполне. У него была возможность после чемпионата мира уехать. Думаю, и еще будут варианты.

– Чемпионат чьей страны больше остальных подходит для его стиля?

– На мой взгляд, Германии. (Александр Львов)

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