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Сегодня, 11:35

Матыцин заявил, что Россия не будет умолять об участии в международных соревнованиях

Виктория Кравченко
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, ведут ли РФС и УЕФА переговоры о возможном возвращении футбольных сборных и клубов России в международные турниры.

— Надеюсь, в ближайшее время градус политизированности понизится и мы станем участвовать в соревнованиях. Но проситься, умолять идти на ущемление наших прав мы не будем.

— РФС ведет переговоры о возвращении России на международную футбольную арену. Вы в курсе переговоров?

— РФС — самостоятельная организация. Мы в курсе и активно взаимодействуем. Но вопросы взаимодействия с международными федерациями в компетенции национальных федераций, — цитирует Матыцина «РБ Спорт».

Российские футболисты с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В конце декабря исполком РФС сообщил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая должна заниматься разработкой дорожной карты по возвращению российских клубов и сборной к международным турнирам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ministr-sporta-maty-tsin-zayavil-chto-rossiya-ne-budet-umolyat-ob-uchastii-v-mezhdunarodny-h-sorevnovaniyah/
Сборная России по футболу
Олег Матыцин
УЕФА
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