Масалитин о матче Россия — Ирак: «Хочется дождаться победы от нашей команды»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Ирака.

«Честно говоря, я ничего не знаю о сборной Ирака. Хочется дождаться победы от России, но еще больше хочется увидеть яркую игру в исполнении нашей команды. Жду положительных эмоций», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее 23 марта сборная России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).