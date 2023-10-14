Масалитин: «Карпин не волшебник, он не может взмахнуть палочкой и за два-три дня наладить игру сборной России»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о влиянии товарищеских встреч сборной России на качество ее игры.

«России сейчас нужно играть с любыми соперниками. Если кто-то согласился встретиться с нами — уже хорошо. Нельзя пренебрегать никакими возможностями. Потому что у нашей сборной заметно много недочетов и проблем, особенно в линии обороны. Их нужно устранять. А это возможно только через матчи, улучшая взаимопонимание футболистов. Карпин же не волшебник. Он не может взмахнуть палочкой и за два-три дня наладить игру команды», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

16 октября россияне проведут еще один товарищеский матч, который пройдет в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.