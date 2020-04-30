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«Лужники» отправили заявку в РФС на проведение матчей сборной России в 2021 году

11:20
«Лужники». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Лужники». Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Стадион «Лужники» отправил заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 году.

— В середине апреля мы отправляли заявку на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 году, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу «Лужников». — Обращений от футбольных клубов на проведение матчей к нам не поступало.

В последний раз сборная России играла на «Лужниках» 10 октября 2019 года в рамках отборочного турнира Евро-2020. Тогда россияне победили Шотландию (4:0).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200430/1570789209.html

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