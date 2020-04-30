«Лужники» отправили заявку в РФС на проведение матчей сборной России в 2021 году

Стадион «Лужники» отправил заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 году.

— В середине апреля мы отправляли заявку на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 году, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу «Лужников». — Обращений от футбольных клубов на проведение матчей к нам не поступало.

В последний раз сборная России играла на «Лужниках» 10 октября 2019 года в рамках отборочного турнира Евро-2020. Тогда россияне победили Шотландию (4:0).