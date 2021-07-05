Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил уровень российского футбола.

Ранее сообщалось, что российский футбольный союз (РФС) рассматривает варианты реформирования всех профессиональных лиг страны. Для этого организация заказала предложения по реформированию структуры профессиональных спортивных лиг у голландской компании Hypercube.

— Голландцы из Hypercube разрабатывают реформы российского футбола. Как думаете, справятся?

— Они справятся, просто это никому не нужно. Деньги потратят, рекомендации получат, но выполнять их никто не станет. Сокращение количества команд сразу уберет «странные матчи». Это создаст элемент непредсказуемости в лиге — а кому это нужно? Никому. Также это повысит интенсивность борьбы, что создаст сложности для победы в чемпионате. Все останется на уровне разговоров о необходимости улучшения методических руководств, повышения качества тренерской работы и так далее. Правильные, но банальные слова. Премьер-лига — это вершина айсберга, но без массивной подводной части айсберг бы перевернулся. А подводная часть нашего футбола подтачивается и разрушается теплыми волнами коррупции.

— Наш футбол уже достиг дна или еще есть, куда падать?

— Конечно, есть. Я уже говорил, что лет 10 назад «Спартак» входил в 20-ку самых дорогих клубов Европы, а теперь мы откатываемся, наверное, в конец первой сотни. С телевизионным контрактом на 15 млн евро мы занимаем 40-е или 50-е место в мире. Есть Галицкий, который готов платить собственные деньги на футбол. И все. А дальше? Можно тратить собственные деньги на футбол, можно осваивать государственные. Но зарабатывать на футболе невозможно. Зарабатывают только агенты, которые облепили футбол как ракушки днище корабля, и имеют свой интерес. А больше никто.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 с 3 очками заняла 4 место в группе Б не попала в стадию плей-офф.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»