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Федун рассказал о главной задаче «Спартака» на сезон

16:17
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Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о новом тренере команды Руе Витории и задаче на предстоящий сезон.

«С Виторией постоянно общаемся на футбольные темы. Он выглядит как квалифицированный тренер. Это опытный специалист. У нас давно не было тренеров с таким бэкграундом. Результат сезона все покажет.

Витория считает, что мы будем играть в третьем квалификационном раунде ЛЧ с «Бенфикой», очень ждет этой игры. У нас задачи ставит совет директоров, а не я. Главная задача — занять место, которое позволит попасть в Лигу чемпионов», — сказал Федун.

«Спартак» 24 мая объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

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Артем Калинин все материалы автора

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