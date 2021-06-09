Президент РФС рассказал о сотрудничестве с голландской компанией Hypercube

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает варианты реформирования всех профессиональных лиг страны. Для этого организация заказала предложения по реформированию структуры профессиональных спортивных лиг у голландской компании Hypercube.

— То, что компания Hypercube привлечена к реализации проектов говорит о том, что у нас положительное отношение к этой компании. У них большой опыт и соответствующий бэкграунд успешно реализованных проектов. Мне ничего неизвестно о каком-то предвзятом отношении РФС к этой компании. Руководство лиги поддержало этот проект. То, что будет подготовлено этой компанией не является обязательным для нас. Это носит рекомендательный характер. К 1 июля должен быть анализ их рекомендаций. Потом мы обсудим их предложения. Мы бы хотели, чтобы до начала сезона мы могли обсудить какие-то изменения формата соревнований, которые вступят в силу через сезон, — заявил президент РФС Александр Дюков.

До 1 июля эксперты должны будут отчитаться перед РФС по спортивной составляющей. При этом никакие изменения ближайший чемпионат не затронут. Реформы, если и случатся, то только с сезона-2022/23.

(Владимир Пушкарев)