La Gazzetta dello Sport: «Черчесов изменил сборную Россию до неузнаваемости»

Журналист Gazzetta dello Sport Франческо Пьетрелла высоко оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова после досрочного выхода на Евро-2020.

— Черчесов мало говорит, но многое понимает, — написал Пьетрелла в своей статье. — Его усы стали иконой после исторической победы над Испанией. Он превратил «Лужники» в Сталинград, где не выигрывает практически никто. До лета 2018 года Черчесов был «мистером никто». Все смеялись над его схемой в 5 защитников. Они уже мечтают о подвиге на Евро-2008, когда Россия с Аршавиным обыграла Голландию в четвертьфинале. Как знать!

Черчесов — твердый бескомпромиссный «советский» человек. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на его сайт, который наполнен серо-металлическими оттенками. Он напоминает лютую московскую зиму, и в этом его сила. Черчесов изменил сборную Россию до неузнаваемости благодаря трудолюбию и дисциплине.

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