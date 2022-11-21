Песьяков считает, что российские команды вернут в еврокубки через три года

Вратарь сборной России и «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о товарищеских матчах против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Голкипер добавил, что российские команды вернут в еврокубки через три года.

«В подсознании футболистов остается понимание, что надо выигрывать в таких матчах, играя за сборную России. Матчи с Узбекистаном и Таджикистаном — не исключение. У нас не получается игра в атаке, к обороне вопросов нет. Сложно что-то наиграть за два дня. Болельщики ожидали, что мы выиграем в двух матчах — это не завышенные ожидания. Они вправе так рассуждать. У нас схема игры еще специфичная, что тоже влияет на результат.

Мне кажется, что через 3 года российские команды вернут в Европу и мы сможем сыграть в еврокубках», — заявил Песьяков.

В марте ФИФА отстранила российские клубы от участия в еврокубках, а сборную от выступления на международных турнирах.