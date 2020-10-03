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Кузяев первым прибыл на базу сборной России в Новогорске

18:50
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Полузащитник Далер Кузяев приехал на базу сборной России в Новогорске, сообщает пресс-служба национальной команды. Игрок, который остается свободным агентом после завершения контракта с «Зенитом» после сезона-2019/20, заехал на сбор первым.

«Сборы начинаются», — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

В октябре команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч со Швецией (8 октября), а также игры Лиги наций с Турцией и Венгрией (11 и 14 октября соответственно). Все встречи пройдут в Москве.

Кузяев является свободным агентом, до конца сезона-2019/20 27-летний хавбек выступал за «Зенит».

В октябре сборная России проведет 3 матча: товарищеский против Швеции (8 октября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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