Кузяев первым прибыл на базу сборной России в Новогорске

Полузащитник Далер Кузяев приехал на базу сборной России в Новогорске, сообщает пресс-служба национальной команды. Игрок, который остается свободным агентом после завершения контракта с «Зенитом» после сезона-2019/20, заехал на сбор первым.

«Сборы начинаются», — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

В октябре команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч со Швецией (8 октября), а также игры Лиги наций с Турцией и Венгрией (11 и 14 октября соответственно). Все встречи пройдут в Москве.

Далер Кузяев первым приехал на базу в Новогорске. Сборы начинаются ? pic.twitter.com/eEVMOupA2B — Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2020

Кузяев является свободным агентом, до конца сезона-2019/20 27-летний хавбек выступал за «Зенит».

В октябре сборная России проведет 3 матча: товарищеский против Швеции (8 октября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).