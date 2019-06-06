Кристиан Карамбе предположил, что сборная России может выиграть Евро-2020

Чемпион мира и Европы в составе Франции Кристиан Карамбе после церемонии открытия Парка футбола Евро-2020 у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге предположил, что сборная России может выиграть континентальное первенство.

– В России есть все – организация, инфраструктура, опыт, – цитирует француза ТАСС. – Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть.

В квалификации к чемпионату Европы сборная России занимает второе место в группе после двух туров. В июне команда Станислава Черчесова встретится с Сан-Марино и Кипром.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира