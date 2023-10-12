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Колыванов: «Хочется посмотреть на уровень российских футболистов на фоне высококлассной команды Камеруна»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Камеруна.

«Камерун — достойная команда с хорошими игроками. Африканские команды за последние лет 20 очень сильно прибавили. Карпин то же самое отмечал, поэтому матч будет интересный. Хочется посмотреть на уровень наших футболистов в матче с командой африканской страны, которая имеет в своем составе очень высококлассных футболистов. Две хороших сборных играют. Шансы — 50 на 50, честно скажу», — приводит Metaratings.ru слова Колыванова.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-khochetsya-posmotret-na-uroven-nashikh-futbolistov-na-fone-vysokoklassnoi-komandy-kameruna-293927/
Игорь Колыванов
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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