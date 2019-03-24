Казахстан – Россия. Прогноз бывшего тренера нашей сборной

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что наша национальная команда должна сегодня победить Казахстан на выезде во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020. Встреча в Нур-Султане начнется в 17.00 по московскому времени. В матче 1-го тура россияне в четверг потерпели поражение в гостях от Бельгии (1:3), казахстанцы дома обыграли Шотландию (3:0)

– По всем предматчевым раскладам, Россия должна увозить из Казахстана три очка, – говорит Игнатьев. – Мы лучше и по подбору футболистов, и по качеству их подготовки, и в рейтинге ФИФА стоим выше (50 место против 117-го – Прим. "СЭ"). Но это футбол и в нем всякое может произойти. Важно, чтобы наша команда показала все то, что умеет.

– Но без Головина и Кузяева атакующий потенциал снизился.

– Не только он – игровая структура рушится. Оба – серьезные потери.

– Стоит ли Станиславу Черчесову выпустить Чалова в основе вместо Дзюбы?

– Скорее, не вместо, а вместе. Если абстрагироваться от всего того, что сейчас происходит, то Артем мощнее Федора. В таких противостояниях уровень игрока подобного калибра, конечно, сказывается на результате. Другое дело, что нынешний КПД Дзюбы не устраивает ни его самого, ни команду.

– Поражение от Бельгии опустило показало, что у нас не топ-сборная?

– А мы когда-то говорили, что Россия – топ? Значит, неверно понимаем футбол. Результат на чемпионате мира дал нам дополнительный импульс, возможность проявить себя, но не более. Там все сложилось, таким образом, что матчи с Саудовской Аравией и Египтом дали России возможность вкатиться в турнир, почувствовать уверенность.

Мы должны честно признаться себе в том, в каком положении находимся, и найти пути выхода из ситуации. Лига чемпионов и Лига Европы показывают, что мы пока не можем соответствовать большим командам в клубном футболе. Так и на уровне сборных – редко побеждаем представителей первой десятки рейтинга ФИФА. Показывать стабильный результат у нас не получается, потому что уровень индивидуальной подготовки невысок. Поэтому на Западе и выступают только Головин с Черышевым.

– Каким будет итоговый счет встречи в Нур-Султане?

– 1:0 в пользу России. (Арман Мкртчян)

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Казахстан – Россия: 24 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало – 17.00 (мск)