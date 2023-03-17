Чанов: «В сборной России хотят посмотреть всех вратарей, которые показывают достойную игру»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выбор тренерского штаба сборной России 29 футболистов, которые поучаствуют в мартовском учебно-тренировочном сборе.

«На сегодняшний день те вратари, которые вызваны в сборную, кажутся мне оптимальными. Тренерский штаб приглашает не только проверенных ребят, но и хочет посмотреть всех вратарей, которые показывают достойную игру на данный момент. Сложно сказать, почему тренерский штаб не вызвал Федора Чалова. Возможно, зная, как он играет, решили посмотреть кого-то другого. Сейчас идут неофициальные матчи, и в команде хотят проверить как можно больше кандидатов», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

В окончательный список сборной России на мартовский сбор вошли голкиперы Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Александр Селихов («Спартак»).

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала список из 29 футболистов, которые поучаствуют в учебно-тренировочном сборе в Новогорске с 19 по 28 марта.