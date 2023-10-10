Карпин: «Матч с Камеруном в Москве придает особенной мотивации игрокам»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче против национальной команды Камеруна в Москве.

— Матч с Камеруном в Москве придает особенной мотивации, однозначно. Мы давно не играли в Москве. Чуть ли не два года. И футболистам, и болельщикам хочется увидеть матч. Надеюсь, стадион будет заполнен.

По качеству игроков Камерун сильнее, если сравнивать с Ираном и Ираком. Это придает интерес. Турнирные очки нам за этот матч не дадут.

— Что думаете о сборной Кении? Насколько она для нас сильный соперник?

— Для нас все сильные. Это раз. Во-вторых, в Кении много хороших игроков, возможно они не играют в топ-5 чемпионатах Европы. Но играют там. Те сборные Африки, которые мы представляли раньше, абсолютно другие. И с тактической точки зрения, и с точки зрения дисциплины. Уже больше похожи на европейские.

— На сколько тот уровень Камеруна изменился с того времени, когда вы с ним играли, по сравнению с нынешним?

— Огромная разница. Естественно. 30 лет прошло, — сказал Карпин.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.