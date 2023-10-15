Карпин — о словах Мостового про совмещение постов: «Смеюсь с них. Если завтра нас вернут, уйду из «Ростова»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на слова экс-игрока национальной команде Александра Мостового.

14 октября Мостовой заявил, что считает неприемлемым совмещать посты в клубе и сборной России.

«Смеюсь с них. Все, что он говорит, смешно. В какой стране сборная еще забанена? Вот и все. Если завтра нас вернут, я уйду из «Ростова». Такая договоренность была обозначена», — сказал Карпин.

Карпин летом 2021 года возглавил сборную России и покинул «Ростов». После отстранения национальной команды от международных турниров 54-летний специалист вернулся в ростовский клуб, чтобы совмещать должности.