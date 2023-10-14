Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:09

Александр Мостовой: «Работать в клубе и сборной — неприемлемо, Карпину все сходит с рук»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Валерия Карпина в национальной команде и «Ростове».

«Совмещение Карпина? Я изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно. Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук. Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года, а также тренирует «Ростов». Из-за санкций ФИФА и УЕФА сейчас команда проводит только товарищеские матчи.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
12
12
Читайте также
Форвард Мартинес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
Появился список всех итальянских футболистов, предположительно ставивших на матчи
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
СМИ сообщили о найденных в ходе рейда в секторе Газа телах израильтян
Юрист предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Нефтчи» не исключили вариант с подписанием защитника «Спартака» Классена в будущем

Ранджелович — об Эраковиче: «Точно знаю, что он перешел в «Зенит» не из-за денег»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости