Капелло сравнил увольнение Моуринью из «Ромы» со своим уходом из сборной России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об увольнении Жозе Моуринью из «Ромы».

«Я чувствую, что с Моуринью обращались как с человеком, который никогда не тренировал команду, что очень неуважительно для тренера, который многое дал мировому футболу, а не только европейскому. Для меня это неприемлемо.

Нечто подобное случилось со мной, когда я был в России. Я направлялся в аэропорт после поражения в матче со сборной Австрии. Они позвонили мне, чтобы сказать, что все кончено», — цитирует Капелло SportItalia.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда провела 33 матча — 17 побед, 11 ничьих и 5 поражений.