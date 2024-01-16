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Капелло сравнил увольнение Моуринью из «Ромы» со своим уходом из сборной России

Руслан Минаев
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Фабио Капелло.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об увольнении Жозе Моуринью из «Ромы».

«Я чувствую, что с Моуринью обращались как с человеком, который никогда не тренировал команду, что очень неуважительно для тренера, который многое дал мировому футболу, а не только европейскому. Для меня это неприемлемо.

Нечто подобное случилось со мной, когда я был в России. Я направлялся в аэропорт после поражения в матче со сборной Австрии. Они позвонили мне, чтобы сказать, что все кончено», — цитирует Капелло SportItalia.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда провела 33 матча — 17 побед, 11 ничьих и 5 поражений.

Фабио Капелло
Сборная России по футболу
ФК Рома
Жозе Моуринью
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