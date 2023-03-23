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Сегодня, 21:56

Сборная России сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
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Рамин Резаян и Даниил Хлусевич.
Фото Пресс-служба РФС

Сборная России сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче — 1:1. Встреча команд проходила на стадионе «Азади» в Тегеране.

Первый гол в матче забил хавбек сборной России Антон Миранчук, который реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол полузащитника иранцев Саида Эззатолахи на Антоне Зиньковском.

Счет в матче смог сравнять форвард иранской команды Мехди Тареми, который так же забил свой гол с пенальти. Он реализовал 11-метровый удар на 47-й минуте матча, который был поставлен за нарушение в штрафной со стороны Руслана Литвинова.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.

Товарищеские матчи.
23 мар, 20:00. Azadi Stadium (Тегеран)
Иран
1:1
Россия
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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