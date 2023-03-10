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Сегодня, 16:30

Иракский защитник «Рубина» оценил важность матча со сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Али Аднан заявил, что матч со сборной России очень важен для национальной команды Ирака.

«Это очень важная игра для Ирака. Мы рады, что сыграем с такой сильной командой, как сборная России. Она всегда участвовала в крупных турнирах. Это заметная команда в мировом футболе, и для Ирака это хорошая возможность проверить себя. Я знаю, что у сборной России сильная команда. У нее и раньше, и сейчас были хорошие игроки. У нас же сейчас строится новая команда, так что будет интересно сыграть с Россией. Надеюсь, что мы победим. Игра важна еще и потому, что если мы победим, то получим очки в рейтинге ФИФА. Люди в Ираке с интересом восприняли новость о том, что эта игра состоится, потому что, кажется, наши команды не встречались уже очень давно. Этой встрече придается большое значение. Мы встретимся с серьезным соперником, так что матч получится непростым. Для обеих команд эта игра будет очень полезной», — приводит слова Аднана РИА Новости.

Сборные России и Ирака проведут товарищеский матч 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230310/futbol-1857014153.html
Али Аднан
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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