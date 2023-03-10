Иракский защитник «Рубина» оценил важность матча со сборной России

Защитник «Рубина» Али Аднан заявил, что матч со сборной России очень важен для национальной команды Ирака.

«Это очень важная игра для Ирака. Мы рады, что сыграем с такой сильной командой, как сборная России. Она всегда участвовала в крупных турнирах. Это заметная команда в мировом футболе, и для Ирака это хорошая возможность проверить себя. Я знаю, что у сборной России сильная команда. У нее и раньше, и сейчас были хорошие игроки. У нас же сейчас строится новая команда, так что будет интересно сыграть с Россией. Надеюсь, что мы победим. Игра важна еще и потому, что если мы победим, то получим очки в рейтинге ФИФА. Люди в Ираке с интересом восприняли новость о том, что эта игра состоится, потому что, кажется, наши команды не встречались уже очень давно. Этой встрече придается большое значение. Мы встретимся с серьезным соперником, так что матч получится непростым. Для обеих команд эта игра будет очень полезной», — приводит слова Аднана РИА Новости.

Сборные России и Ирака проведут товарищеский матч 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.