Ильзат Ахметов: «Поддержка от болельщиков сборной сейчас сумасшедшая»

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов в интервью «Известиям» отметил, что команде комфортно играть на всех стадионах в стране.

— Сейчас есть небольшая дилемма: с одной стороны, имеются «Лужники» — главный стадион страны на 80 тыс. человек, а с другой — много современных арен в регионах, на которых часто собираются полные трибуны. Где вам комфортнее играть?

— В «Лужниках» была отличная атмосфера на матче с Шотландией. Мы вообще всегда рады играть у себя дома в России, и не важно, где именно: в столице или регионах. Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира