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Игроки сборной России написали скандальное «Письмо 14» и не поехали на ЧМ

16:55
Игроки сборной России на пресс-конференции, посвященной &quot;Письму 14&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игроки сборной России на пресс-конференции, посвященной &quot;Письму 14&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня, 17 ноября, исполнилось ровно 27 лет знаменитому «Письму 14», написанному игроками сборной России после матча отборочного турнира ЧМ-1994 против Греции (0:1).

25 декабря 1993 года. Москва. Александр Мостовой, Игорь Шалимов и Сергей Юран (слева направо) на пресс-конференции, посвященной их отказу играть за сборную России.25 лет «Письму четырнадцати». Огромное расследование «СЭ»

Футболисты национальной команды выразили недовольство условиями материально-технического обеспечения, размером премиальных, а также потребовали замены главного тренера Павла Садырина на Анатолия Бышовца.

Из 14 игроков, подписавших письмо, впоследствии несколько футболистов отказались от своей подписи и поехали на чемпионат мира. Садырин сохранил свой пост до конца турнира. На самом ЧМ россияне проиграли Бразилии (0:2) и Швеции (1:3), разгромили Камерун (6:1) и не вышли из группы. В игре с камерунцами один из подписантов письма Олег Саленко забил 5 мячей, установив рекорд чемпионатов мира.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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