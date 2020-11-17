Игроки сборной России написали скандальное «Письмо 14» и не поехали на ЧМ

Сегодня, 17 ноября, исполнилось ровно 27 лет знаменитому «Письму 14», написанному игроками сборной России после матча отборочного турнира ЧМ-1994 против Греции (0:1).

Футболисты национальной команды выразили недовольство условиями материально-технического обеспечения, размером премиальных, а также потребовали замены главного тренера Павла Садырина на Анатолия Бышовца.

Из 14 игроков, подписавших письмо, впоследствии несколько футболистов отказались от своей подписи и поехали на чемпионат мира. Садырин сохранил свой пост до конца турнира. На самом ЧМ россияне проиграли Бразилии (0:2) и Швеции (1:3), разгромили Камерун (6:1) и не вышли из группы. В игре с камерунцами один из подписантов письма Олег Саленко забил 5 мячей, установив рекорд чемпионатов мира.