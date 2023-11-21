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Сегодня, 12:40

Игрок сборной Кубы не смог обменяться футболками с Миранчуком после товарищеского матча

Алина Савинова
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Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник сборной Кубы Фабиан Глоор не смог обменяться футболками с российским полузащитником Антоном Миранчуком после товарищеского матча из-за нехватки экипировки в национальной команде.

21 ноября сборная России опубликовала в Telegram-канале видео, на котором игроки встретились по окончании игры. Миранчук отдал футболку, в которой выступал, кубинскому защитнику. Однако тот объяснил, что не может подарить свою, так как у него есть только один комплект формы.

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

В 2023 году россияне также обыгрывали Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Антон Миранчук
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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