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Сегодня, 13:38

Балахнин объяснил, зачем сборной России необходимы такие матчи, как с Кубой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин после товарищеской встречи национальной команды с Кубой оценил целесообразность проведения матчей со слабыми соперниками.

«Сборной всегда нужны матчи. Конечно, хотелось бы сыграть с кем-то посильнее. Но если нет такой возможности, даже эта встреча с Кубой позволяет игроками собраться вместе. Это необходимо, чтобы сборная жила. Нельзя ставить вопрос так: есть смысл в таких матчах или нет. Необходимо собираться, быть, существовать. Только так мы можем сохранить институт первой сборной. А это важно», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

В 2023 году россияне также обыгрывали Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11322017-balahnin-obyasnil-zachem-sbornoj-rossii-neobhodimy-takie-matchi-kak-s-kuboj.html
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