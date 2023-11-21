Балахнин объяснил, зачем сборной России необходимы такие матчи, как с Кубой

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин после товарищеской встречи национальной команды с Кубой оценил целесообразность проведения матчей со слабыми соперниками.

«Сборной всегда нужны матчи. Конечно, хотелось бы сыграть с кем-то посильнее. Но если нет такой возможности, даже эта встреча с Кубой позволяет игроками собраться вместе. Это необходимо, чтобы сборная жила. Нельзя ставить вопрос так: есть смысл в таких матчах или нет. Необходимо собираться, быть, существовать. Только так мы можем сохранить институт первой сборной. А это важно», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

В 2023 году россияне также обыгрывали Ирак (2:0) и Камерун (1:0).