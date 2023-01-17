Шалимов: «Нас могут рубануть, если мы квалифицируемся на чемпионат мира через Азию»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нужно оставаться ждать в УЕФА, создаем рабочую группу. Там какие-то переговоры с Азией, наверное, были, но я не верю в это все. Какие там переговоры могут быть? Мы пролетаем мимо 2024 и 2026 года — 7 лет без официальных матчей для клубов и сборной. Если мы окажемся в Азии, нас допустят в группы, которые отбираются на чемпионат мира. Если останемся в Европе — 7 лет нигде играть не будем. Но допускаю, что нас могут рубануть, даже если мы квалифицируемся на чемпионат мира через Азию», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.