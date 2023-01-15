Гершкович — о возможном переходе РФС в АФК: «Если нас забанят, то сделают это везде»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в АФК.

«Я представляю объедение отечественных тренеров. Перед тем как представить свою позицию на исполкоме, мы провели заседание бюро нашей организации, куда входят многие отечественные тренеры. У нас единое мнение — нужно приложить все силы, чтобы остаться в Европе. Квота Европы в 2,5 раза больше, чем в Азии. Сколько не жди, наш допуск зависит не от футбольных обстоятельств. Если нас забанят, то сделают это везде», — сказал Гершкович «СЭ».

Ранее стало известно, что УЕФА создаст рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международные турниры. Туда должны войти представители ФИФА и других международных организаций, в том числе РФС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.