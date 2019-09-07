Игорь Акинфеев: «Поколение Аршавина и Павлюченко было немножечко сильнее нынешнего»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что нынешнее поколение игроков немного слабее тех футболистов, которые завоевывали бронзу Евро-2008.

— Никто не будет спорить, что поколение Аршавина, Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее, — приводит слова Акинфеева РИА Новости. — Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается, и матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за нее и переживаем.

6 сентября сборная России на выезде обыграла команду Шотландии со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.