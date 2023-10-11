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Головин отсутствует на тренировке сборной России перед матчем с Камеруном

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отсутствует на предыгровой тренировке сборной России в преддверии контрольного матча с Камеруном.

В среду, 10 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что участие футболиста в контрольных матчах с Камеруном и Кенией под вопросом из-за повреждения икроножной мышцы.

12 октября национальная команда сыграет с Камеруном на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Игра с Кенией пройдет в Турции 16 октября.

В сезоне-2023/24 Головин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за «Монако».

12 сентября 2023 года Головин принял участие в товарищеском матче сборной России против Катара (1:1). 27-летний футболист вышел в стартовом составе, не отличился результативными действиями и был заменен на 90-й минуте.

Александр Головин
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Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
ФК Монако
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