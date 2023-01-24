Игнатьев предположил, что УЕФА может допустить российские клубы до международных соревнований

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на результаты рабочей встречи РФС и УЕФА, на которой обсуждался вопрос возможного возвращения российского футбола на международную арену.

«Шансы на возвращение в УЕФА всегда есть. Когда нас отстранили от всех международных соревнований, мы все равно думали, что надо бороться и ждать, потому что для нас футбол — необходимая часть жизни. Было бы хорошо, чтобы РФС и УЕФА пришли к какому-то общему решению, которое бы устроило и нас, и их. Я с надеждой смотрю, что умные головы не потерялись, а до сих пор есть, и они примут решение, которое позволит нашему футболу двигаться в том направлении, которое бы нас устраивало. Я имею ввиду играть на чемпионате Европы и мундиале. Я думал, что более какое-то приемлемое решение состоится уже сегодня. Но они сами путаются в них. В сезоне-2023/24 года, возможно, нас допустят до международных соревнований, хотелось бы по крайней мере. Вряд ли они примут такое решение, но очень хочется. Но я трезво не могу сказать, сможем ли мы в этом году вернуться к международным соревнованиям, потому что сам запутался в этих перипетиях. Думал, что футбол сам по себе, а политика — отдельно. Но оказалось не так, политики в футбол тоже играют», —приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.