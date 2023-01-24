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Кокорин: «Конечно, я очень хочу вернуться в сборную. Носить российскую майку — невероятное чувство»

Кокорин признался, что очень хотел бы вернуться в сборную России
Виктория Кравченко
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Александр Кокорин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский нападающий Александр Кокорин признался, что был бы горд снова играть за сборную России, однако сначала рассмотрел бы условия, на которых его пригласили.

«Я буду реалистом, потому что сегодня, в нынешних условиях, сборная вряд ли скоро сыграет официальный матч. Может быть, такая ситуация продлится, по крайней мере, до 2025 года. Я не хочу в этом контексте играть за сборную. Конечно, если вы мне позвоните, я поговорю с тренером, но я хочу знать, почему меня позвали. Если просто сыграть товарищеский матч, думаю, это лучше для молодых талантов, чем для меня. Если у нас будет официальная игра, конечно, я очень хочу вернуться в сборную. Носить российскую майку — невероятное чувство, но не в такой ситуации», — рассказал футболист в интервью FootMercato.

С 2009 года Кокорин выступал за молодежную сборную России. С 2011 года играет за основную национальную команду. С 2018 года он не вызывался. Всего за сборную он провел 47 матчей и забил 12 голов.

Источник: https://www.footmercato.net/a397008723127900029-aleksandr-kokorin-il-y-avait-bien-des-discussions-avec-lom-malheureusement-ca-ne-sest-pas-fait
Александр Кокорин
Сборная России по футболу
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