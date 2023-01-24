Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» подвел итоги встречи представителей Российского футбольного союза с УЕФА по вопросу возвращения российских команд на международные соревнования.

По итогам обсуждений представителей РФС и УЕФА была анонсирована новая очная встреча в феврале.

«Рабочая группа начала действовать. Первый контакт, на мой взгляд, очень позитивный. Намерение продолжить контакт в ближайший месяц говорит о том, что УЕФА заинтересовалась в тех предложениях, которые выдвинул РФС. Требуется определенное время, чтобы усилить наше предложение и принять предложение, которое сделал УЕФА. Это очень полезная встреча. Договорились встретиться еще раз — хороший сигнал, чтобы продвигаться дальше. Не надо этому удивляться, РФС полноправный член УЕФА», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее появилась информация, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.