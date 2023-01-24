Источник: отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА останется в силе

Отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sky News.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В сентябре УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.