Кавазашвили уверен в победе России над Ираком: «Карпин сделает перестановку в команде»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Ирака.

«Я не сомневаюсь, что они обыграют Ирак у себя дома. Во-первых, Карпин сделает перестановку в команде. Он учитывает, что некоторые футболисты показали себя не совсем хорошо. Не буду говорить грубо. Надо будет делать кое-какие перестановки. Почти половину футболистов надо заменить. Если команда не умеет забивать гол, нужно думать об усилении атакующих действий команды. Значит, надо посмотреть, кто играл в нападении, кого надо ставить из свежих футболистов. Матч мы выиграем в любом случае. Но я бы хотел увидеть красивую рациональную игру нашей сборной. Если я этого дождусь буду счастлив», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.