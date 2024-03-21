Губерниев: «Сербия — это хорошая проверка сил для сборной России»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Сербией.

«Выбирать нам не приходятся, слава Богу, сербы согласились с нами сыграть. На безрыбье и рак — рыба. Но Сербия — это хорошая проверка сил. Надеюсь, что команда будет мотивирована и покажет себя.

Конечно, у нашей сборной есть шансы, надо просто играть в футбол. Не мучаться и получать удовольствие. Важно показать себя болельщикам и доказать, что футбол в стране остался. Надеемся, что люди придут и поддержат. На нашу сборную сейчас ложится важнейшая социальная функция», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 20.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Арда Кардешлер из Турции. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.