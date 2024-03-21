Карпин — о матче с Сербией: «В идеале хотим играть так же, как было с Камеруном»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой футбол хотел бы видеть от игроков национальной команды в товарищеском матче с Сербией.

«Уверен, что матч будет трудным с точки зрения физической нагрузки. В идеале хотим играть так же, как было с Камеруном. Собираемся прессинговать, собираемся играть, как мы и хотели бы. Посмотрим, что у нас может получиться на фоне игроков топ-лиг: что может получиться с прессингом, выходом из обороны, на уровне атаки. Сегодня прессинг-дерби? Думаю, да», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

Сборные играли между собой шесть раз. Три победы одержала Россия, один раз победили сербы и еще два матча завершились вничью.