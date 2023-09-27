Губерниев назвал странным решение Англии и Украины бойкотировать турниры УЕФА с участием россиян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на заявления Футбольной ассоциации Англии и Украинской ассоциации футбола, которые заявили, что откажутся участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, до которых допустят сборную России.

Во вторник, 26 сентября исполком УЕФА допустил до участия в международных турнирах российские юношеские сборные (не старше 17 лет). Ожидается, что мужские и женские юношеские сборные России смогут выступать без флага, гимна и не на территории РФ.

«Как по мне, это решение, мягко говоря, странное. Но мы оставим это на их совести. Самое главное, что большая часть участников готова играть. Мы должны ориентироваться на тех, кто готов нас принимать. Там и так будет достаточно проблем. Просто если мы сами будем бить себя по рукам, то мы вообще спорт потеряем.

Представьте — вы родитель молодого 16-летнего футболиста, у которого есть выбор. Он попал в сборную и может ехать и играть, или оставаться здесь и потерять свой шанс. Нужны серьезные соперники, игра на международном уровне очень важна. Я считаю, что в данной ситуации двух мнений быть не может. Особенно когда дело касается подрастающего поколения. У нас и так взрослые зачастую берут на себя слишком много, что связано с нашими детьми. С моей точки зрения, надо ехать, выступать и прорубать это спортивное окно в Европу!» — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.