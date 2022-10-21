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Сегодня, 11:59

Колосков заявил, что с большой долей вероятности матч Россия — Босния и Герцеговина не состоится

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал на тему того, состоится ли товарищеский матч сборной России с Боснией и Герцеговиной.

Решении о проведении этого товарищеского матча будет объявлено 31 октября.

«Думаю, что матч сборной России против Боснии и Герцеговины с большой долей вероятности не состоится. Разногласия есть как и в боснийской федерации, так и внутри самой сборной. Мы видим, что ведущие футболисты отказываются с нами играть, а это о многом говорит — они лидеры команды. В целом, это абсолютно ожидаемо и в духе времени. Может, что-то там и изменится, но надежд на это мало», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Матч Россия — Босния запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ряд боснийский футболистов не хотят играть против российской сборной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-s-bol-shoj-dolej-veroyatnosti-match-rossiya-bosniya-i-gertsegovina-ne-sostoitsya/
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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